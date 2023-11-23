شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: الشعب المصرى بكل أطيافه يساهم فى دعم قوافل مساعدات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن أكثر من 10 آلاف طن مواد غذائية ودوائية وطبية دخلت قطاع غزة منذ بداية الأزمة، مشددًا على أن الشعب المصري بكل أطيافه يساهم في دعم القوافل على نحو يومي، وأن هذه القوافل لم تنقطع أبدا.

وأضاف زمزم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن مصر هي الدولة الأكثر في العالم التي قدمت الدعم لقطاع غزة بواقع 75% من إجمالي المساعدات، مشيرًا إلى أن التحالف يتعاون مع المؤسسات الإغاثية المصرية ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر وغيرها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مصر ستظل مستمرة في دعم الأشقاء بقطاع غزة، فالقضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للدولة المصرية، وثمة توجيهات رئاسية مستمرة للتحالف من أجل استمرار الدعم وعدم انقطاعه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية.