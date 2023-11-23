شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل البوابات الدخول الإلكترونية بعدد من محطات السكك الحديدية، على تقليل التهرب من قطع تذاكر القطارات، حيث تم تشغيلها بعدة محطات لإحكام السيطرة على الدخول والخروج لجمهور الركاب، حيث تعمل البوابات من خلال كود مطبوع على تذكرة الركوب، مما يساعد على التحكم والسيطرة على الركوب بدون تذكرة.

وفيما يلى طرق استخدام البوابات.

1- الحصول على تذكرة السفر من شباك صرف التذاكر قبل دخول المحطة.

2- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.

3- لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.

4- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكارت.

5- الدخول بعد فتح الأبواب.

6- التوجه إلى الرصيف واستقلال القطار.

7- الاحتفاظ بتذكرة السفر حتى محطة الوصول.

8- تستخدم التذكرة مرة واحدة فقط للدخول والخروج يوم السفر.