شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق تطوير التعليم يستقبل وفدًا من هيئة «الجايكا» اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من هيئة الجايكا اليابانية، المعنية بتنسيق وتعزيز التعاون الدولي بين مصر واليابان، في إطار بحث سبل التعاون بين صندوق تطوير التعليم، وهيئة الجايكا اليابانية.

وضم الوفد الياباني يازاكي جنتارو نائب مدير الجايكا، و اوكوبو كايوكو، ماسودا كوتومي ممثلي هيئة الجايكا، دينا كرم رئيس برامج، عمر الشريف مسئول برامج، وحضر اللقاء من الجانب المصري د. أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من مسؤولي صندوق تطوير التعليم.

واستعرض الدكتور أحمد الحيوي، خلال اللقاء، أحدث التطورات التي أجريت على المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق وتطورها حيث انها اصبحت جامعة تكنولوجية مصرية باسم جامعة مصر التكنولوجية الدولية تتبع وزارة التعليم العالي وتحت اشراف صندوق تطوير التعليم تضم ثلاث كليات تكنولوجية بكل من القاهرة والفيوم واسيوط واربع مدارس فنية ومدرسة مهنية واحدة يأتي هذا تماشيا مع سياسة الدولة في التوسع لانشاء الجامعات التكنولوجية ، وقدم عرضًا مصورًا بالفيديو لتوضيح اماكن الكليات والمدارس ومراحل الدراسة والأنشطة الطلابية، والبرامج الدراسية بكل كلية ومدرسة وطرق التدريس وكيفية تدريب الطلاب داخل الورش والمعامل.

عقب ذلك، وفي ختام الزيارة اصطحب الدكتور أحمد الحيوي، الوفد الياباني في جولة ميدانية داخل عددًا من المنشآت التعليمية والورش الفنية والمعامل التابعة لجامعة مصر الدولية والكلية التكنولوجية بالقاهرة والمدرسة الفنية، للاطلاع على أحدث ما وصل إليه صندوق تطوير التعليم المصري، في تأهيل وبناء الطالب فنيا وعلميا، وكيف يتم إعداده للالتحاق بسوق العمل.