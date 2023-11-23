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بعد فسخ تعاقدها مع "الشمس".. ريهام سعيد تعود ببرنامجها على هذه القناة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت قناة هى، تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد؛ لتعود مجددًا إلى الشاشة، بعد فسخ تعاقدها مع قناة الشمس.

أضافت القناة في بيان، أنه جارٍ عقد جلسات عمل؛ لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج "هي وصبايا الخير"، على شاشة المحطة، بشكل جديد.

كانت ريهام سعيد شاركت الجمهور مؤخرًا، بمنشور عبر فيسبوك أعلنت فيه اعتذارها لقناة الشمس بسبب مرورها بأزمة صحية واتخاذها جميع الإجراءات القانونية لفسخ العقد.

جديرا بالذكر، أن ريهام سعيد حققت ملايين المشاهدات على شاشة الشمس، وتعد تجربة "هى" قناة وليدة انطلقت منذ بضعة أشهر مما يعتبر تجربة جديدة ومليئة بالتحدي أمام الإعلامية ريهام سعيد صاحبة المسيرة الحافلة بالنجاح.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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