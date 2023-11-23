روج أخبارًا كاذبة ضد بنك.. حبس الفنان محمد رمضان سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبارًا كاذبة ضد بنك شهير.

كان الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

وقال "رمضان" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

وتابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة".

وكانت الجهات المختصة حجزت على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان، تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.

يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".