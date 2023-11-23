شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات: الاتصالات المصرية مستمرة مع كل الأطراف لسريان هدنة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وأوضح رشوان أن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة.