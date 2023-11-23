شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين توقف التنسيق مع "الصحة العالمية" فى إجلاء الجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الصحة الفلسطينية، اليوم، الخميس، وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وحملت الصحة الفلسطينية، قوات الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة المسؤولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي.

في غضون ذلك، وصلت طائرة مساعدات من الأردن تابعة لوكالة الأونروا إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.