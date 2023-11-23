شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: بايدن قدم شكره للرئيس السيسى وأكد رفض واشنطن لـ"التهجير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت السفارة الأمريكية لدي القاهرة علي الاتصال الذي اجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرة في بيان لها إلى أن بايدن أعرب عن شكره للرئيس بعد الجهود التي بذلتها مصر فى اتفاق تبادل الأسري ، ووقف إطلاق النار فى غزة بعد أكثر من شهر ونصف من الحرب الدائرة فى القطاع.

وذكر بيان السفارة أن الرئيسان ناقشا التنسيق القائم لزيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

وبحسب البيان ، شدد الرئيس بايدن على أن الولايات المتحدة لن تسمح في أي ظرف من الظروف بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو فرض حصار على غزة أو إعادة رسم حدود القطاع.

وأكد الرئيس بايدن أيضا على أنه لا يمكن في أي ظرف من الظروف أن تبقى غزة معقلا لحماس بحيث تستطيع تهديد إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء وتدمير أي سبيل قد يفضي إلى السلام المستدام.

وأكد الرئيس بايدن على التزامه بإنشاء دولة فلسطينية وأقر بالدور الرئيسي الذي تلعبه مصر لناحية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق ذلك.

واتفق الرئيسان على أن يبقيا على اتصال وثيق على مدار الأيام المقبلة فيما يتم تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن بشكل كامل.