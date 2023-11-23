شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن وصول الشهادات المؤمنة المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول الشهادة المؤمنة للمعلمين الجدد لاستكمال إجراءات التعاقد، موضحا أنها وصلت إلى المديريات التعليمية أمس ويتم إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

الجدير بالذكر أن الشهادة المؤمنة مستند أساسى للتعاقد مع المعلمين الجدد.

واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم أوراق التعاقد مع المعلمين الجدد وشملت أصل الشهادة المؤمنة وهى فى المديريات التعليمية ويتم ضمها إلى أوراق ومسوغات التعيين الخاص بالمعلمين إضافة إلى قرار المجلس الطبي وبطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة ميلاد مميكنة وأصل المؤهل الدراسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (الذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء (الإناث) و إقرار الحالة الاجتماعية وإقرار الذمة المالية وإقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي و شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية واستمارة 6 تأمين ومعاشات واستمارة 103 طلب استخدام.