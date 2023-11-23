شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل وزير الزراعة حول قضية الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجرافاً حمل عدة رسائل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول ملف الأمن الغذائي.

وجاءت رسائل كالتالي:-

1- العالم يواجه تحديات كبيرة أثرت في منظومة الأمن الغذائي.

2- القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة حيث شهد نهضة ودعماً غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية.

3- مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي رغم الأزمات التي مر بها العالم.

4- الدولة المصرية كانت سباقة في استصلاح الصحراء رغم انها تكلف المليارات.

5- العالم كله يتحدث منذ أزمة كورونا عن الأنظمة الغذائية والأنظمة الزراعية المستدامة.

6- حققنا طفرة في التوسع الزراعي ونبذل جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي كما حدث في مشروع الدلتا الجديدة.

7- رغم ارتفاع الأسعار لا يوجد نقص في السلع ونعمل على مواجهة كافة التحديات.

8- مصر اتخذت اجراءات استباقية ساهمت في تبني أنظمة زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود.

9- رغم تكلفة المشروعات التي نفذتها الدولة في القطاع الزراعي إلا أنها تتميز بإنتاجيتها العالية.

10- لدينا 10 ملايين فدان منهم 6.1 أراضي قديمة بمساحة محصولية 17 مليون فدان.

11- هناك مشروعات تصل مساحتها الى أكثر من 3 مليون فدان سيتم اضافتها للرقعة الزراعية قريباً.

12-نتوقع وصول صادراتنا الزراعية الى 7 ملايين طن هذا الموسم.

13-مصر تصدر أكثر من 405 سلعة زراعية الى 160 سوق حول العالم.

14-الصادرات المصرية أصبحت لها اسماً في العالم ولها إقبال وشهرة في الخارج

15-واجهنا الفترة الماضية نحو 8 مليارات جنيه لمشروع البتلو دعماً للثروة الحيوانية.

16-هناك أكثر من 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو و450 ألف رأس.

17-الحكومة حريصة على تشجيع الفلاح ودعم منظومة الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

18-نعمل على التوسع في مفهوم الزراعة التعاقدية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية .

19-سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه وسنعمل على زيادته حال إرتفاع الأسعار العالمية.

20-فدان القمح ينتج 20 أردباً ويصل في بعض المناطق الى 25 أردب.

21-لدينا تقاوي قمح معتمدة تكفي 100% من المساحة المستهدفة.

22-كميات البذور وتقاوي القمح المعتمدة من الوزارة متوفرة بكثرة .

23-أناشد المزراعين استخدام التقاوي المعتمدة التي توفرها الوزارة.

24- أناشد المزارعين سرعة إبلاغنا حال نقص تقاوي وبذور القمح.

25-مصر استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في انتاجية الكثير من المحاصيل الزراعية.

26-استمرار البحوث التطبيقية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية يعتبر محوراً من المحاور التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

27-اشكر باحثي مركز البحوث الزراعية على جهودهم في استنباط أصناف جديدة متمميزة من المحاصيل المختلفة.

28-نسعى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام الصوب الزراعية التي تستهلك مياه أقل وتستخدم تقنية عالية وتنتج في وقت الفجوات.

29-أطالب المزارعين والمنتجين بالتوسع في الصوب الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في ادارتها.

30-لدينا أكبر محطات لمعالجة الصرف الزراعي مثل المحسمة وبحر البقر.