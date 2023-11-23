شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: الأحد انطلاق دورة تنمية المهارات الإعلامية والتأهيل للواعظات والان مع تفاصيل الخبر
1. أسماء محمود عبد الفتاح رضوان - الجيزة - واعظة بالأوقاف.
2. جيهان يس يوسف محمود عبد الحافظ - الجيزة - واعظة بالأوقاف.
3. مها رضوان عبد الرازق سالم - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
4. ميرفت عزت محمد عثمان - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
5. وفاء عبد السلام عبد السلام - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
6. يمنى محمد أبو النصر مقدم - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
7. مروة أحمد السيد غزال - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
8. آمال غالب أبو الحسن أبو الروس - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
9. منى عبد العظيم السيد سليم نجم - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
10. فاطمة عنتر محمد بدري - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
11. نرفانا إبراهيم محسن سرحان - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
12. سحر رؤوف صبري ناجي - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
13. غادة عبد المتعال منصور عرفة - القاهرة - واعظة بالأوقاف.
14. منال عبد المجيد محمود المسلاوي - الجيزة - واعظة بالأوقاف.
15. سحر محمد شوقي محمد المرسي - الجيزة - واعظة بالأوقاف.
16. أسماء رمضان إبراهيم العزبي - القاهرة - واعظة بالأزهر.
17. نعمة عبد العال عبد الباقي مرسي - الإسكندرية - واعظة بالأزهر.
18. وهيبة عبد الحميد حامد أيوب - البحيرة - واعظة بالأزهر.
19. شيماء محمود عدلي زكي - الشرقية - واعظة بالأزهر.
20. هدى محمد عبيد الشاذلي - الغربية - واعظة بالأزهر.
21. أماني أحمد محمد الدسوقي - الإسماعيلية - واعظة بالأزهر.
22. هبة عبيد عبد اللاه أحمد - قنا - واعظة بالأزهر.
23. حنان محمود إبراهيم علي - بني سويف - واعظة بالأزهر.
24. أسماء أحمد محمود عوض الله - دمياط - واعظة بالأزهر.
25. إلهام فاروق الحسيني فرج - دمياط - واعظة بالأزهر.
26. نورهان رفعت إبراهيم غمري - باحثة - دار الإفتاء المصرية.
27. هند حمام عطيه سعد - باحثة - دار الإفتاء المصرية.
28. فاطمة بسيوني إبراهيم أحمد - باحثة - دار الإفتاء المصرية.
29. وسام محمد جاب الله الخولي - باحثة - دار الإفتاء المصرية.
30. مروة حنفي محمود سعد الدين - باحثة - دار الإفتاء المصرية.
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