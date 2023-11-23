شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالكويت تناشد المصريين بالخارج بضرورة المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت السفارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ومتواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة ، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأشارت السفارة إلى أن مواعيد الاقتراع ستبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بصالة (عب) بأرض المعارض الكويتية في منطقة (مشرف) .. مؤكدة استعدادها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت عليهم.