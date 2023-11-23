شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مستمر فى منظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السكة الحديد أعمال تطوير على مدار السنوات الماضية منذ 2014 حتى الآن، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب كان من بينها تطوير نظم الإشارات، حيث تم تطوير 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية.

ونشرت وزارة النقل صورا توضح ملامح التطوير قبل وبعد التطوير، وفي إطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير 685 من 1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 250 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالإسكندرية – رمسيس – دمنهور، وبور سعيد وأسوان)، وفيما يخص المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى فقد تم الانتهاء من تطوير 60 محطة وجارى تطوير 57 محطة لخدمة المراكز والقرى.

وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز) ، وتم إنشاء (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل) .