شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 30 نوفمبر.. جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن موعد انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب مدارس المحافظة، مؤكدة انطلاق امتحانات الشهر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.

ونوضح في السطور التالية جدول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2023/2024 للصفين الأول والثانى الإعدادى بمحافظة الجيزة:

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

-الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الدراسات والتربية الفنية.

ومن جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إجراء الاختبار في أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر نوفمبر 2023، وأن يكون على هيئة أسئلة مبسطة، مشيرة إلى أن الاختبار يوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسؤولية الموجه الأول للمادة، على أن يجرى في جزء من الحصة ما عدا الحصة الأولى حسب ظروف كل مدرسة، منوهة بأن امتحان التربية الرياضية خاص بالمدارس الرياضية.

جديرٌ بالذكر أن الإدارات التعليمية حددت ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، موضحة أنه يتم عمل الامتحان على مستوى المدارس بعد اعتماد الامتحان من الموجه الأول، ويعقد الامتحان فى ورقة مستقلة للطالب تحتوى على السؤال ومكان للإجابة، كما أن معلم الحصة هو المسئول عن ملاحظة الامتحان ولا يشترط أن يكون معلم المادة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لجدول الاختبارات وعلى جميع المدارس عدم انصراف الطلاب إلا بنهاية اليوم الدراسي في المواعيد المحددة لانتهاء اليوم الدراسى.