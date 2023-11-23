شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا ترحب بالهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت إندونيسيا، بالهدنة الإنسانية بين حركة "حماس" وإسرائيل، والتي تم التوصل إليها بفضل الوساطة المصرية - القطرية - الأمريكية.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي - وفقا لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الخميس، إن الحكومة الإندونيسية ترحب باتفاق الهدنة؛ الذي سيمهد الطريق لتنفيذ هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن إندونيسيا تؤكد باستمرار أهمية إنهاء النزاع المسلح من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية باستمرار إلى غزة.

وأعربت مرسودي عن أملها في أن يمهد اتفاق الهدنة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الطريق لإنهاء دائم للصراع والبدء في جمع الأطراف ذات الصلة؛ للسعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، مشيرة إلى أنه - خلال الهدنة الإنسانية - ستواصل وزارة الخارجية مراقبة حالة ثلاثة من العاملين الإنسانيين الإندونيسيين في المستشفى الإندونيسي شمال غزة.