شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصناعات الهندسية تعقد ندوة لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد منير الفقي نائب رئيس الاتحاد للعام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمدنية والكهربائية، إن اتحاد العمال ينظم ندوة تثقيفية ،يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر 2023، بمقر مصانع أحد شركات الألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك تحت عنوان " مصر.. المستقبل "،بحضور أعضاء مجلس نواب وقيادات تنفيذية وشعبية من المحافظة..

وقال الفقى، فى بيان، إن الندوة التي سيشارك بها حشود عمالية، وسيحاضر بها المهندس محمود عجور‎ العضو المنتدب التنفيذى بشركة مصر للألومنيوم ،والمهندس ‎ خالد منير الفقى‎ نائب رئيس اتحاد العمال، موضحا انها تأتي في إطار دور العمال الوطني والتاريخي في دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي وتأييده لفترة رئاسة جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وزيادة الإنتاج، وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.