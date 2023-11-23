شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال مكتب شرق للسلامة والصحة المهنية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الإلتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى أساس التنمية.

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق جيلاً واعياً لدية مقومات الحياة الآمنة، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية يدفع خطط التنمية..ومنوهاً إلى أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وحاضر في الندوة الكيميائية سامية نصيف المفتش بمكتب شرق للسلامة والصحة المهنية.