شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يعقد مؤتمرا عماليا حاشدا الأحد لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن اتحاد العمال سيعقد مؤتمرا عماليا حاشدا، ظهر يوم السبت المقبل، وذلك لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.

وأشار مرسال، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الاتحاد وضع خطة لاستغلال مقرات النقابات الفرعية من خلال فتحها فى كل المحافظات لصالح حشد العمال وحثهم للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أهمية متابعة التحرك العمالى لدعم الرئيس والتى يجرى تنفيذها فى كل التجمعات العمالية والقرى والمدن عن طريق اللجان النقابية بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية الأخرى.

ويُعد هذا المؤتمر هو الثانى لاتحاد العمال، حيث عقد الاتحاد مؤتمره الأول منتصف أكتوبر الماضى، لإعلان تأييد الاتحاد وكافة النقابات العمالية العامة البالغ عددها 27 نقابة، واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والتي تضم فى عضويتها أكثر من 4 ملايين عضو عامل فى قطاعات مختلفة، للرئيس عيد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية.

كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، قائلا: إنه في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.