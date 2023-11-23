شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يدعو للمشاركة فى اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe فى COP28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الدعوة للدول العربية للإنضمام لمبادرة AWARe لتحقيق الزخم والنجاح المطلوب ، بما يُمكن من العمل في مجموعة من المشروعات بصورة مشتركة للتكيف مع التغيرات المناخية للحد من الآثار السلبية لها ، وبما يُمكن الدول من الاستفاده من صندوق الخسائر والاضرار ، والمشاركة في إجتماع اللجنة التوجيهية المبادرة فى 10 ديسمبر المقبل بجناح المياه خلال مؤتمر COP28 والذى سيتم خلاله تحديد إحتياجات الدول سواء مشروعات تنفيذية أو بناء قدرات .

أوضح سويلم أن إطلاق مصر لمبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود "AWARe" في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية كمبادرة محورية للتصدي لتحديات تغير المناخ من خلال حلول فعالة لإدارة المياه .

أضاف سويلم أن المبادرة تتكون من 6 مسارات عمل تغطي موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ ، وتتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية إحتياجات وتحديات الدول والبلدان النامية ، وتركز على نهج فعال للعمل على الاستجابة لتلك الاحتياجات .

أوضح سويلم أنه منذ إطلاق المبادرة تم إنشاء لجنة توجيهية دولية متعددة الاطراف لإدارتها ، وتم عقد الاجتماع الأول لها في أسبوع القاهرة السادس للمياه في 30 أكتوبر الماضى ، كما تم إطلاق سكرتارية المبادرة لتنسيق الجهود والتي تستضيفها المنظمة العالمية للارصاد الجوية في جينيف .

أشار سويلم إلى أن هذه المبادرة بدأت أنشطتها حيث تستضيف مصر أول مركز إقليمي لبناء القدرات وهو "المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ" ، وتم صياغة أنشطة لتنمية القدرات ، كما أنه جارى العمل على صياغة مشروعات جاذبة للتمويلات المناخية بالتعاون مع المنظمات الأممية العاملة في مجال المياه تنفذ بالدول الشريكة - على سبيل المثال وليس الحصر "اليونسكو – الفاو - برنامح الأمم المتحده الانمائى" .

كما أكدت أكثر من 16 دولة - حتى الآن - منهم 6 دول عربية هى “السودان - لبنان – المغرب - تونس – العراق – الأردن” عن رغبتها في الإنضمام للمبادرة ، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد بحلول الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف عن طريق الجهود المتواصلة للتوسع في مناطق أخرى من العالم .