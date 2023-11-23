الداخلية تضبط 147 سلاح ناري وتُنفذ 84 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 313 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 362 متهمًا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت أجهزة الأمن (147 قطعة سلاح ناري بحوزة 120 متهمًا).

ونجحت أجهزة الأمن في تنفيذ (84604) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.