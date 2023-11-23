ننشر مواعيد تنفيذ نظام القرعة الإلكترونية بالحج السياحي للعام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن غلق باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي سيكون يوم 4 يناير 2024.

وقالت الوزارة، وفق ضوابط الحج، إن موعد إجراء القرعة العلنية لجميع المستويات والإعلان عن النتيجة، سيوافق يوم 6 يناير 2024.

وأشارت إلى أن موعد تسجيل الكيانات "التضامنات" بين الشركات لجميع المستويات معًا، سيكون اعتبارًا من 1 يناير 2024، وحتى 22 يناير 2024.

ولفتت إلى أن ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني، سيوافق يوم 22 يناير 2024، وحتي 25 فبراير 2024.

وكان أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.

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