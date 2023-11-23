غرفة شركات السياحة: إقبال من المواطنين على التقدم للحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أنه من خلال المؤشرات الأولية لتسجيل المواطنين للحج السياحي وكذلك متابعة الغرفة المستمرة مع شركات السياحة تبين أن هناك إقبالا من المواطنين على التقدم للحج مع شركات السياحة، موضحة أن هذا الإقبال يؤكد ثقة المواطنين في تميز الخدمات التي تقدمها شركات السياحة بكافة برامج الحج بدءا من الحج البري والاقتصادي وصولا لحج الخمس نجوم مما يؤكد وعي المواطنين بأن أسعار الحج السياحي في مختلف برامجه مقارنة بالخدمات التي يتم تقديمها في تلك البرامج يعد الأرخص.

وذكرت الغرفة - في بيام اليوم الخميس- أن شركات السياحة تواصل تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام ويستمر تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المواطنين حتى يوم 4 يناير المقبل حيث سيغلق باب تسجيل المواطنين استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بفرص الحج في البرامج المختلفة والمتنوعة التي تقدمها شركات السياحة.

وتابعت أنها تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة السياحة والآثار خاصة قطاع الشركات بالوزارة برئاسة سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة لتذليل أية عقبات أمام شركات السياحة خلال مرحلة تسجيل بيانات المواطنين المتقدمين للحج السياحي ، كما أن هناك تعاونا وثيقا في إجراءات الحج هذا العام بين الغرفة والوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية واللجنة العليا للحج والعمرة حيث يعمل الجميع من خلال منظومة متكاملة لتقديم موسم حج ناجح بخدمات متميزة للمواطنين.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من الجهاز الإداري للغرفة وبمشاركة فعالة على مدار الساعة من أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة وأن الجميع يبذل كل جهده للتيسير على المواطنين ومساندة الشركات لخدمة حجاج السياحة، وأن غرفة العمليات سوف تستمر منعقدة حتى انتهاء إجراءات الحج هذا العام و سفر وعودة الحجاج من الأراضي المقدسة .

وتناشد الغرفة المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة محافظات ومدن الجمهورية والبعد تماما عن السماسرة والوسطاء؛ مؤكدة أن دخول الوسطاء ما بين المواطن وشركة السياحة يؤدي إلى تكلفة إضافية يدفعها المواطن لهؤلاء الوسطاء كما يصبح عرضة للنصب والوعود بخدمات غير حقيقية.