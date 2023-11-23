وزير الري يلتقي وكيل وزارة المياه السعودية وعدد من المسؤولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالدكتور عبد العزيز الشيباني، وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، المهندس خالد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، وعدد من ممثلي المؤسسة العامة للري وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة منظم المياه في المملكة العربية السعودية لمناقشة أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه.

وأشار "سويلم"، وفق بيان اليوم الخميس، إلى أهمية تعزيز التعاون الفني بين مسئولي المياه في مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين، وهو ما يتطلب الاعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات.

وأكد وزير الري، أهمية التعاون البحثي بين المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري والجهات والمراكز البحثية السعودية في مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.