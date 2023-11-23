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شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يرافق حملة حماية المستهلك وضبط منتجات منتهية الصلاحية بالوراق والان مع تفاصيل الخبر
وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس الجهاز قد وجه رسالة لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بضرورة احترام الجمهور خلال التعامل سواء المواطن الذى يرغب في الحصول على السلعة ، أو أصحاب المحلات التجارية مع التعريف بشخصية العاملين بالجهاز خلال عملهم في الحملات الرقابية وفقا للإجراءات، كما أن الحملات الرقابية ستركز على مدى التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة وعدم البيع بسعر أزيد من المعلن، وتحرير محاضر للمخالفين، مع ضرورة وجود الفواتير، إضافة الى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته .
جهاز حماية المستهلك يحيل تجار يبيعون منتجات منتهية الصلاحية للنيابة العامة
حملات حماية المستهلك على التجار في الأسواق
لجان حماية المستهلك تضبط تاجر بالوراق يطرح منتجات منتهية الصلاحية
مأموري الضبط القضائي لجهاز حماية المستهلك
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