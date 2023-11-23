شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: إسرائيل تعتبر كل الفرق الطبية والجرحى بغزة محكوم عليهم بالإعدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عياداتها في محيط مستشفى الشفاء، كاشفة عن فقد اثنين من أطبائها خلال عملهما في مستشفى العودة بقطاع غزة.

وقالت أطباء بلا حدود، إن إسرائيل تحكم بالإعدام بشكل واضح وصريح على الفرق الطبية والجرحى بغزة، معلقة: "الهدنة في تقديرنا غير كافية إلا إذا أدت إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار".