شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تقصف حشودا لقوات الاحتلال بمستوطنة حوليت بصواريخ رجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف حشود لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حوليت بصواريخ من طراز رجوم قصيرة المدى.

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أنها قصفت أيضا حشودا عسكرية للقوات الاحتلال في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال، اعتقال مدير الشفاء وتحويله إلى الشاباك للتحقيق معه بعد ظهور أدلة على أن المستشفى كان بمثابة المقر الرئيسي لحماس.