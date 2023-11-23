شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تثمن دور مصر وقطر وأمريكا فى التوصل لاتفاق الهدنة بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن نائب رئيس الوزراء وزيرالخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الخميس، دور مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل أمس الأربعاء.. قائلا : "أريد أن أشكر مصر وقطر على العمل الذي قامتا به من أجل تهدئة الأوضاع فى الشرق الأوسط، كما أننا دعمنا عمل الولايات المتحدة الذى كان يسير في هذا الاتجاه".

وأضاف تايانى، في تصريحات نقلتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء ، : "إن الهدنة تمثل إشارة جيدة ونحن نسير على طريق السلام".. مؤكدا على ضرورة استغلال أيام الهدنة في غزة للتفكير فيما يجب القيام به لتوفير الاستقرار والسلام لفلسطين.

وتابع نائب رئيس الوزراء الإيطالي : "إننا نريد للفلسطينيين أن يعيشوا في دولة حرة وديمقراطية بجانب دولة إسرائيل"..مشددا على ضرورة إحلال السلام والاستقرار من خلال حل الدولتين.

وقال :"نحن ملتزمون بقوة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وقد تحدثنا عن هذا الموضوع مطولاً أمس خلال القمة الإيطالية الألمانية".. مشيرا إلى أن هناك رؤية مشتركة مع ألمانيا بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا أمس الأربعاء ، بفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية ، لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام - غير أنه لم يتحدد حتى الآن بدء سريانها - تشمل وقف أعمال القتال ، وتتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال) ، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.