شكرا لقرائتكم خبر عن 9400 طن مساعدات من الشعب المصرى لأهالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل بلا توقف تدفق شاحنات تنقل المساعدات المقدمة من مصر لسكان قطاع غزة والتي تصل قادمة من القاهرة والمحافظات لمدينة العريش ومنها تتحرك لمعبر رفح في طريقها لغزة.

واعلن اللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، أنه منذ اندلاع الحرب علي غزة أصبحت مدينة العريش واجهة لاستقبال جميع المساعدات.

وقال إن كمية المساعدات التى وصلت من مصر حتي اليوم 9400 طن تشتمل على مواد غذائية وأغطية ومساعدات طبية ومواد إغاثية منوعة.

وأضاف أن هذه المساعدات نقلتها شاحنات تم تأمين وصولها وتحركها بالتتابع إلي معبر رفح ودخولها لقطاع غزة وفق الألية المتبعة لافتا أن هذه مساعدات مقدمة من مؤسسات المجتمع المدنى المصرى وهى مساعدات مصرية لقطاع غزة.

أضاف أنه تم عبر مطار العريش استقبال شحنات المساعدات الدولية والتي نقلتها طائرات ووصلت منذ بداية استقبال مطار العريش لطائرات نقل المساعدات فى 12 أكتوبر الماضي حتي اليوم 4600 طن نقلتها 178 طائرة.

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعين بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان.