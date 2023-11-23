شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رفع جسم كوبرى مشاة أحمد عرابى بالجيزة وسط تواجد أمنى كثيف.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت القيادات المحلية والأمنية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، فى رفع جسم كوبري مشاة أحمد عرابي، باستخدام المعدات الثقيلة، والذي سقط جزء منه صباح اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارة نقل بالجسم المعدنى للكوبرى، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به.

كانت كثافات مرورية ظهرت بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عرابى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبري بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبرى أدت الى سقوطه حيث أنه أثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المشاة المعدني ونتج عنه سقوطه أعلى الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل واستعانت الأجهزة المعنية بمعدات لرفع حطامه من أعلى الطريق.



بدء رفع جسم كوبرى مشاة أحمد عرابى بالجيزة وسط تواجد أمنى كثيف



اللودر يرفع السيارة المتسببة في الحادث



بدء رفع جسم كوبرى مشاة أحمد عرابى بالجيزة



جانب من اعمال رفع الكوبري