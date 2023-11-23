شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: 150 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا والعدد سيرتفع إلى 200 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن نحو 150 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا والعدد سيرتفع على ما يبدو إلى 200.

وبخ نتنياهو، الأمم المتحدة قائلا: "لا سبب لعدم إقامة الأمم المتحدة عشرات الآلاف من خيام اللاجئين في "المناطق الآمنة" بغزة..الأمم المتحدة لم تدخل إلى "المناطق الآمنة" التي حددتها إسرائيل في قطاع غزة.. وأنا مندهش لذلك".، جاء ذلك نقلا عن القاهرة الإخبارية.