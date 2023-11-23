شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول بين وزارة العمل و"مصر للطيران" للتعاون بشأن نشاط علاقات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مقر وزارة العمل اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ،و شركة مصر للطيران للخطوط الجوية -قطاع السياحة- إحدى شركات وزارة الطيران المدني، حيث يمثل وزارة العمل في هذا البروتوكول رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، وعن الشركة أشرف عبدالوهاب راتب محمد مفوضاً عن الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وبحسب بيان صحفي اليوم ، يأتي البروتوكول بين الوزارة والشركة بهدف التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بإعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني،و لديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة،خاصة تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من شركة مصر للطيران:المهندسة نشوة شبل مدير عام مكاتب البيع،والمهندسة هبه ممتاز مدير عام التخطيط وأبحاث السوق، ومحمود عصمت مدير عام السياحة،ومحمد عبد الحميد مدير السياحه الدينية، كما حضر من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.