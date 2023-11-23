شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فجوة الانبعاثات 2023: "cop28" فرصة طموحة لتعهدات المناخ فى توفير الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قبل انعقاد قمة المناخ لعام 2023 في دبى الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة cop28، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الحالى، أنه تعد الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف والحصيلة العالمية، بمثابة فرصة لبناء طموح أكبر للجولة القادمة لتعهدات المناخ، وشدد على ضرورة خفض الانبعاثات المتوقعة لعام 2030 بنسبة 28-42 % للوصول إلى حد قصر الاحترار في حدود درجتين مئويتين و1.5 درجة مئوية، وان التخفيف المستمر للانبعاثات والتحولات المنخفضة الكربون، يعد أمرا ضروريا لتضييق فجوة الانبعاثات.

وأشار التقرير إلى أنه مع تسجيل درجات الحرارة العالمية وانبعاثات الغازات الدفيئة أرقاما قياسية، وأن التعهدات الحالية بموجب اتفاق باريس، تضع العالم على الطريق نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يتراوح بين 2.5 و2.9 درجة مئوية بنسبة تفوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لهذا القرن، مما يشير إلى الحاجة الملحة إلى زيادة العمل المعني بالمناخ.

وأكد تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023، أن مع تسجيل درجات قياسية جديدة إلا أن العالم يفشل مرة أخرى فى خفض الانبعاثات، وأن هناك حاجة إلى تحولات عالمية منخفضة الكربون، من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة لعام 2030 بنسبة 28 % لوضع العالم على الطريق نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض، بمقدار درجتين مئويتين، وخفض الانبعاثات بنسبة 42 % لوضع العالم على الطريق، نحو ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وأوضح التقرير أنه ستكون الحصيلة العالمية الأولى، الذي ستختتم في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop28، ستكون بمثابة معلومات للجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا، التي يجب على البلدان تقديمها في عام 2025، مع أهداف لعام 2035. ويجب أن يؤدي الطموح العالمي في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2035، إلى مستويات تتفق مع وضع العالم على مسارات نحو حصر درجات حرارة الأرض، في حدود درجتين مئويتين و1.5 درجة مئوية، مع التعويض عن الانبعاثات الزائدة حتى يتم تحقيق مستويات متوافقة مع هذه المسارات.

ونوه التقرير الى إن الإعداد للجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيا، يتيح الفرصة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لوضع خرائط طريق وطنية ، تتضمن سياسات طموحة بشأن التنمية والمناخ، وأهداف يتم تحديد احتياجات التمويل والتكنولوجيا لها بوضوح، وينبغي للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف أن تضمن توفير الدعم الدولي لتطوير خرائط الطريق .

جدير بالذكر أنه حتى بداية شهر أكتوبر 2023 ، تم تسجيل 86 يوما بدرجات حرارة تزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، كما كان شهر سبتمبر هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث بلغ متوسط درجات الحرارة العالمية 1.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.