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تعرف على أسعار تذاكر واشتراكات المترو ونسب التخفيضات

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الهيئة القومية للأنفاق، تخفيضات كبيرة على اشتراكات مترو الأنفاق، تصل لـ 55% على الاشتراك، طبقا لعدد المراحل والمحطات، حيث تتميز الاشتراكات بنسب خصم عالية وفى النقاط التالية نسب الخصم وقيمة الاشتراك حسب عدد المحطات.

 

الركوب 9 محطات، مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 185 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية. 

 

الركوب 16 محطة، مرحلتين سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 230 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيها وبنسبة 9% خصم إضافية .

 

الركوب 25  محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنيها وبنسبة 6% خصم إضافية. 

 

اشتراكات المترو السنوية:

اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيها. 

اشتراك سنوى ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيها. 

 

يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيهات الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات). 

 

المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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