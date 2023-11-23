شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر واشتراكات المترو ونسب التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر
الركوب 9 محطات، مرحلة واحدة، سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 185 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية.
الركوب 16 محطة، مرحلتين سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 230 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيها وبنسبة 9% خصم إضافية .
الركوب 25 محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهرى 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنيها وبنسبة 6% خصم إضافية.
اشتراكات المترو السنوية:
اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيها.
اشتراك سنوى ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيها.
يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيهات الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات).
المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية).
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