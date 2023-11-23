غلق كلي لمحور كمال عامر لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت إدارة المرور بالجيزة عن غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري " محور المنيب " اتجاه الطريق الدائري " القوس الغربي " تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين من الواحدة صباحاً وحتى السادسة صباحاً.

الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب " اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين علي النحو التالي :-

- يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتدءآ من الساعة الواحدة صباحآ وحتي الساعة السادسة صباحآ .

- يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتدءآ من الساعة الواحدة صباحآ وحتي الساعة السادسة صباحآ .

الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.