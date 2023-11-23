تأجيل محاكمة 16 متهما بقتل الطفلة بسنت ببولاق الدكرور لـ 18 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 16 شخصا؛ لاتهامهم بقتل الطفلة بسنت في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، لجلسة 18 يناير للحكم.

تعود تفاصيل واقعة قتل بسنت في بولاق الدكرور إلى يوم 28 من شهر يونيو الماضي 2022، عندما أصيبت الطفلة بسنت مجدي محمد بطلق ناري أودى بحياتها على الفور، أثناء خروجها من منزلها بمنطقة بولاق الدكرور من أجل شراء الطعام، حيث تصادف وجودها مع نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين في تلك القضية، والبالغ عددهم 16 شخصا، بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق الروح، وذلك كان إثر وجود خلافات سابقة بينهم، حيث أطلق المتهمون وابلا من الأعيرة النارية تجاه بعضهم بعضا في نشوب مشاجرة بينهم.

وأضافت التحقيقات أنه تصادف مرور الصغيرة بسنت المجني عليها في مسرح الجريمة؛ مما تسبب في إصابتها بطلق ناري على أيدي المتهمين.

وتم على الفور نقل جثة بسنت المجني عليها إلى مشرحة أحد المستشفيات، وأثبت تقرير الطب الشرعي وجود تهتك في الأنسجة الرخوة بالزاوية اليسرى للفم؛ مما أدى إلى حدوث كسور في الفك السفلي، بالإضافة إلى تهتك في الأوعية الدموية الرئيسية يسار العنق للطفلة بسنت.