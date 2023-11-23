غلق محور كمال عامر يومين.. تعرف على التحويلات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت إدارة المرور بالجيزة عن غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومان من الواحدة صباحاً وحتى السادسة صباحاً.

الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومان علي النحو التالي:-

- يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتداء من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا.

- يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتداء من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا.

الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.