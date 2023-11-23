إحالة نقاش قتل عاملًا بالمرج لفضيلة المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل، بإحالة أوراق نقاش بقتل عامل بالمرج لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كشفت التحقيقات أن المتهم "إسلام.ع" نقاش، في يوم 21 يونيو الماضي بدائرة قسم شرطة المرج، قتل عمدًا المجني عليه "محمد.م" مع سبق الإصرار.

وأضافت التحقيقات أن المتهم (نقاش) اتفق مع المجني عليها على تقاضي 3500 أجرة عمله في شقته، لكن الأخير أخل بالاتفاق بينهما، ويوم الحادث هاتف النقاش الضحية وانقض عليه بسكين داخل الشقة محل الخلاف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.