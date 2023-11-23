إحباط ترويج 500 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية، حملة مُكبرة؛ استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القليوبية – المنيا – القاهرة - الجيزة".

أسفرت جهود الحملة في مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية"، عن ضبط (426 طن أسمدة زراعية – 1.750 طن مخصبات زراعية – 500 كيلو جرام أسمدة زراعية سائلة – 7630 لتر مبيدات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومحظور تداولها،

داخل 3 مخازن بمحافظتي القليوبية والمنيا

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.