أخبار مصر

ضبط 83 متهمًا بحوزتهم 28 بندقية و 51 كجم مخدرات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات، عن ضبط 83 متهمًا، بحوزتهم (12 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 38 فرد محل- 18.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 16 كيلو جرام لمخدر البانجو- – 10,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– 2 كيلو جرام لمخدر الشابو- 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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