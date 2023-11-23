غرفة السياحة: تشكيل غرفة عمليات حتى انتهاء موسم الحج هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات من الجهاز الإداري للغرفة وبمشاركة فعالة على مدار الساعة من أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة؛ للتيسير على المواطنين ومساندة الشركات لخدمة حجاج السياحة.

وأضافت، في بيان لها الخميس، أن غرفة العمليات سوف تستمر منعقدة حتى انتهاء إجراءات الحج هذا العام و سفر وعودة الحجاج من الأراضي المقدسة.

وناشدت الغرفة، المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع محافظات ومدن الجمهورية والبعد تمامًا عن السماسرة والوسطاء.

وأكدت أن دخول الوسطاء ما بين المواطن وشركة السياحة، يؤدي إلى تكلفة إضافية يدفعها المواطن لهؤلاء الوسطاء، ويصبح عرضة للنصب والوعود بخدمات غير حقيقية.

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