شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مصرى مسؤول: الإفراج عن 13 إسرائيليا مقابل 39 فلسطينيا غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مصرى مسؤول أن المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم غد الجمعة هم 13 إسرائيليا مقابل 39 فلسطينيا. وأعلن مصدر مصرى مسئول بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية بقطاع غزة اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة. وأوضح المصدر أن مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم فى اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية. وطالبت مصر حميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.

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