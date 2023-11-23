شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر قدمت 80% من حجم المساعدات إلى غزة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جميع المصريين اشتركوا للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

أضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين المنعقد فى استاد القاهرة الدولى:"هنأكد على الدور الكبير الذى قامت به مصر متمثلة فى كل المصريين جمعيات – منظمات - حياة كريمة - تحيا مصر".. كل الناس اشتركت علشان تخفف عن أهالينا فى قطاع غزة.. رغم ظروفنا الصعبة لكن عاوز أقولكم إن حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات التى تم إدخالها خلال الكام يوم اللى فاتوا دول إحنا 75 – 80% حجم اللى جه من الدنيا كله كوم والكوم اللى مصر قدمته، وده مش من ولا حاجة لكن أقصد أقول بيه إن احنا كنا على قدر المسؤولية وحاسين قد إيه نتحرك كلنا ونخفف عن أهلنا فى القطاع بالمساعدات اللى اتجهزت فى أسرع وقت.