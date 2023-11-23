شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: 2.3 مليون إنسان داخل قطاع غزة فى حاجة لكل المساعدات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح، متابعا: "فيه بعض القنوات قامت بالإساءة لينا.. معبر رفح لم يغلق أبدا.. كان فيه إجراءات أخري من الجانب الآخر.. علشان دخول الحاجة "المساعدات".. الدور مش عندنا احنا بس.. مهم اوي تعرفوا النقطة دى".

وأضاف الرئيس السيسي، لدي وصوله استاد القاهرة للمشاركة في مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين: " بنتكلم كدولة فى إطار قواعد القانون الدولي لدينا إجراءات تهدف إلى دخول المساعدات.. مش هنشعل الموضوع أكثر ما هو مشتعل.. بقول لكل المصريين ولكل الناس فى الدنيا معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أبدا فى وجه مساعدات تدخل القطاع".

وتابع الرئيس السيسي: "بوجه الشكر لكل المشاركين فى إعداد المساعدات لأهل فلسطين.. عاوزين ندخل أكبر حجم من المساعدات في الظروف دي.. داخل القطاع فيه 2.3 مليون إنسان تحت الحصار محتاجين كل حاجة.. مياه وقود وأغذية وكل حاجة.. مستمرون في الدعم والمساندة.. الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته وكل منظمات المجتمع المدني.. اللى فات كوم واللى جاى كوم تاني.. متشكر جدا متشكر جدا متشكرا جدا.. شكرا جزيلا".