شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية قطر: خطة تنفيذ هدنة غزة تمت خلال اجتماعات مكثفة بحضور مسؤولين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الخميس، أن اتصالات واجتماعات مكثفة جرت بحضور مسؤولين مصريين وأطراف النزاع لبحث الخطة التنفيذية للهدنة الإنسانية في غزة.

وأوضح "الأنصارى" فى بيان له أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن من قطاع غزة فى تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية ستبدأ فى غزة تمام الساعة السابعة صباحاً يوم غد الجمعة.

وأكد أنه جرى تسليم القوائم الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد)

كانت العديد من الدول وفى مقدمتها الولايات المتحدة قد قدموا الشكر لمصر وقطر على جهدها في التوصل لهدنة إنسانية.

كانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد أعلنت الخميس، أن الدفعة الخامسة من المساعدات الغذائية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموجهة إلى غزة قد وصلت إلى مصر أمس الأربعاء.

وأوضحت السفارة الامريكية ، عبر صفحتها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ، أن الحصول على المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية .. مشيرة إلى ترحيب الإدارة الأمريكية باتفاق الأمس الذي سيسمح بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية البريئة في غزة.

وبفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية، توصلت إسرائيل وحركة حماس أمس لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام - غير أنه لم يتحدد حتى الآن بدء سريانها ، تشمل وقف أعمال القتال ، وتتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال) ، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.