شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محور كمال عامر كليا بين شارع الهرم ومحطة مترو فيصل لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قيام الشركة المنفذة بأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومان علي النحو التالي :-

- يوم الجمعة الموافق 2023/11/24 ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- يوم السبت الموافق 2023/11/25 ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للإنتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.