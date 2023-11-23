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الرئيس عبد الفتاح السيسى: بنحاول نخفف عن أهلنا فى قطاع غزة..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته بوجوده في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.

وقال الرئيس السيسي، "سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة .. والجهد اللى انتوا بتعملوه ده .. الشباب والشابات في الأيام الصعبة اللى موجودة .. بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في القطاع .. وده أمر افتكر إن احنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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