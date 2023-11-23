شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى: بنحاول نخفف عن أهلنا فى قطاع غزة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن سعادته بوجوده في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين. وقال الرئيس السيسي، "سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة .. والجهد اللى انتوا بتعملوه ده .. الشباب والشابات في الأيام الصعبة اللى موجودة .. بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في القطاع .. وده أمر افتكر إن احنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز