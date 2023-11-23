شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا فى وجه المساعدات لأهل فلسطين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح أبدا، متابعا: "مهم أوي النقطة دي.. بقولكم الكلمة دي علشان شوفت الكثير من المغالطات.. إننا مش عاوزين أو بنقفل المعبر.. المعبر مفتوح بشكل مستمر.. وكنا مستعدين".

وأضاف الرئيس السيسي، لدى وصوله ستاد القاهرة للمشاركة في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين": "قبل موضوع 7 أكتوبر كانت بيدخل 500 شاحنة يوميا.. ولما يبقي فيه أزمة كبيرة كده.. مش من صفاتنا أو سماتنا أننا نقفل المعبر".