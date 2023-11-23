شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال رفع كوبرى مشاة شارع أحمد عرابى بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، من رفع كوبري مشاة شارع أحمد عرابي، والذي سقط جزء منه صباح اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارة نقل به، حيث تم الدفع بأوناش ومعدات لرفع الكوبرى.

وكانت كثافات مرورية كثيفة ظهرت بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبري بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبرى أدت الى سقوطه حيث أنه أثناء سير سيارة قلاب حدث عطل بالقلاب، ما تسبب في فتحه واصطدامه بكوبري المشاة المعدني ونتج عنه سقوطه أعلى الطريق وتوقف حركة السيارات بالكامل واستعانت الأجهزة المعنية بمعدات لرفع حطامه من أعلى الطريق.

وعاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة موقع الحادث، مؤكدًا أن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدوا فوراً بالمكان وقامت بإجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



أعمال رفع الكوبرى



رفع الكوبرى



أعمال الرفع



رفع كوبرى المشاه



عمليات الرفع



جانب من عمليات رفع الكوبرى



عمليات رفع كوبرى المشاه