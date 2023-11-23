شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تؤكد استلامها قائمة أولية بأسماء الأسرى المحتجزين لدى حماس فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان مقتضب لها، الخميس، تسلمها القائمة الأولية بأسماء الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.

وأوضحت حكومة إسرائيل في بيان لها أن المسؤولون المعينون بالتحقق من تفاصيل القائمة على اتصال بجميع العائلات الاسرائيلية في هذه اللحظات.

فيما أعلن مصدر مصري مسئول بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية بقطاع غزة اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.

وأوضح المصدر أن مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية.

وطالبت مصر حميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.