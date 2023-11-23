شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أوراق استخراج تصريح بالحفر من المراكز التكنولوجية لتوصيل المرافق لعقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثيرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تتيح الخدمة بشرط تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة وإجراءات استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة.

-يقوم صاحب الخدمة بملئ النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة، وتشمل:

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

3-رسم كروكي عن المرفق (كهرباء – مياه – غاز).

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح العديد من الخدمات، منها (استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية - استخراج شهادة بيانات منشأة - استخراج رخصة إشغال - تجديد رخصة إشغال - استخراج ترخيص إعلان - تجديد ترخيص إعلان - استخراج رخصة تركيب مصعد جديد - تجديد رخصة مصعد - ترخيص محل - تجديد رخصة محل - إلغاء رخصة محل - تعديل رخصة محل "إضافة شريك" - نقل رخصة محل في حال الوفاة أو التنازل - استخراج بلد تالف أو فاقد لرخصة محل).